Der Bitterfelder Schwimmverein schlägt in einem Offenen Brief Alarm. Die Debatte um künftige Trägerschaften der beiden kommunalen Schwimmhallen bedrohe das Heinz-Deiniger-Bad. Das gefährde nicht nur das Schulschwimmen.

Schwimmen in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Das Ringen um die Zukunft der beiden kommunalen Bäder von Bitterfeld-Wolfen geht in die nächste Runde. Drehte sich die heftige Debatte bislang vor allem um das vorübergehend geschlossene Freizeitbad Woliday in Wolfen, rückt nun das Bitterfelder Sportbad „Heinz Deininger“ in den Fokus.