Schwimmbecken muss repariert werden - Raguhner Grundschüler laufen für ihren Pool

Raguhn/MZ - Wer baden will, muss laufen. Das mag ein wenig nach Triathlon klingen, war in dieser Woche aber tatsächlich das Motto an der Raguhner Grundschule „Am Markt“. Dort haben die Schüler am Dienstag einen Spendenlauf organisiert, um Geld für ihren Schulpool zu sammeln. Mit der eingeworbenen Summe sollen notwendige Reparaturen am Becken bezahlt werden.