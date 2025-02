In Muldestausee ist es schwierig, einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erstellen. Was jetzt passieren soll.

Pouch/MZ. - In der Gemeinde Muldestausee wird es so schnell keinen Haushalt für das laufende Jahr geben. Das hat Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) jetzt im Gemeinderat bestätigt. Hintergrund ist ein deutliches Defizit in der Kasse. So fehlen laut Angaben aus der Verwaltung derzeit gut zwei Millionen Euro, um den Haushalt der Kommune ausgleichen zu können. Ob das Geld aufgetrieben werden kann, ist offen.