Fast 40.000 Euro Schaden Schwerer Unfall in Muldestausee - Fiat kracht gegen Skoda und wird gegen Transporter geschleudert

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und mehreren Verletzten hat sich am Sonntag gegen 11.30 Uhr auf der B 100 in der Gemeinde Muldestausee ereignet. Ein fünfjähriges Kind und ein Säugling wurden vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht.