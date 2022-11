Schwerer Unfall bei Schrenz - 12.000 Euro Schaden und ein verletzter Mitsubishi-Fahrer

Eine verletzte Person und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag bei Schrenz ereignet hat.

Schrenz/MZ - Eine verletzte Person und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 9 Uhr in der Nähe der Ortslage Schrenz ereignet hat.

Ersten Ermittlungen zu Folge beabsichtigte ein 68-jähriger Opel-Fahrer, der aus Richtung Spören kam, an der Einmündung zur L 141 nach links in Richtung Schrenz abzubiegen. Noch im Bereich der Einmündung kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Mitsubishi eines 61-Jährigen, der in Richtung Zörbig unterwegs war.

Dieser wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Die Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden wurde auf circa 12.000 Euro geschätzt.