Schwerer Unfall auf Salegaster Chaussee in Wolfen - Seat kommt in den Gegenverkehr

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und eine verletzte Frau sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag in Wolfen ereignet hat. Beim Fahrer des Seat kam bei der Unfallaufnahme einiges zusammen

Wolfen/MZ - Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und eine verletzte Frau sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 8 Uhr in Wolfen ereignet hat.

Wie die Polizei berichtet, war ein 36 Jahre alter Nutzer eines Seats auf der Salegaster Chaussee aus Richtung Jeßnitz in Richtung Wolfen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn, stieß dort mit dem Renault einer 45-Jährigen zusammen und kam schließlich an einer Leitplanke zum Stehen. Die Renault-Fahrerin prallte mit ihrem Auto gegen ein Brückengeländer. Aufgrund ihrer Verletzungen musste sie in ein Krankenhaus, konnte dieses am selben Tag laut Polizei jedoch wieder verlassen.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 36-Jährige sowohl unter dem Einfluss von Alkohol als auch unter dem von Betäubungsmitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 0,43 Promille. Doch nicht genug: Zudem lag gegen den Mann auch noch ein Haftbefehl vor. Da er die geforderte Geldsumme aufbringen konnte, musste er nicht in Haft.

Die Gesamtschadenshöhe wurde mit etwa 24.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.