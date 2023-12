Zwei Verletzte Schwerer Unfall auf Kreuzung in Wolfen - Dacia kippt nach Zusammenstoß auf die Seite

Zu einem schweren Unfall ist es am Freitag gegen 14.30 Uhr im Kreuzungsbereich Filmstraße und Industriestraße in Wolfen gekommen. Was die Polizei zur Unfallursache sagt.