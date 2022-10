Drei Verletzte Schwerer Unfall auf Kreuzung in Thalheim - Lkw und zwei Auto stoßen zusammen

Bei einem Verkehrsunfall in Thalheim sind am Dienstag gegen 13.35 Uhr drei der beteiligten Personen teils schwer verletzt worden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro.