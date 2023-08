Die Sandersdorferin Alisa Vogeler leidet seit einem Jahr an den Langzeitfolgen von Corona. An Arbeit und Alltag wie davor ist nicht zu denken. Warum es nun doch Hoffnung geben könnte.

Auf die Frage, wie sie am liebsten fotografiert werden möchte, antwortet Alisa Vogeler: „Am liebsten so, wie ich vorher war. Aber das geht nicht.“

Sandersdorf/Potsdam/MZ - Alisa Vogeler sitzt am Tisch ihres Elternhauses in Sandersdorf und erzählt ihre Geschichte. Sie antwortet ausführlich auf Nachfragen und hat offensichtlich kein Problem, sich für längere Zeit zu konzentrieren. „Vor der Behandlung in Potsdam wäre ein Gespräch wie dieses einfach nicht möglich gewesen“, sagt sie danach. Ihr Blick ist klar, ihre Stimme fest und bestimmt. Ein leises Lächeln umspielt ihre Lippen. Sie hat wieder Hoffnung.