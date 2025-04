Polizei bittet um Hinweise Schwer verletzte Frau auf Straße in Bitterfeld gefunden - Rätsel um Identität der Seniorin

In der Straße „Am Stadion“ in Bitterfeld lag am Donnerstag eine schwer verletzte Frau. Viele Fragen sind noch offen. Vor allem: Wer ist die Frau?