Schweißarbeiten an einem Mercedes - Auto und Garage fangen in Jeßnitz Feuer

Am Samstag musste die Feuerwehr in Jeßnitz zu einer brennenden Garage ausrücken.

Jeßnitz/MZ - Eine brennende Garage hat am Samstagabend einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr in Jeßnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 16.30 Uhr in die Straße Vor dem Halleschen Tor gerufen, wo die Kameraden das Feuer durch einen Löschangriff schnell unter Kontrolle bringen konnten. Im Einsatz waren rund 40 Kameraden der Ortsfeuerwehren Jeßnitz, Raguhn, Retzau und Wolfen Nord.

Zur Brandursache konnte der 35-jährige Mieter mitteilen, dass das Feuer bei Schweißarbeiten an einem Mercedes-Pkw ausbrach. Dabei habe das Fahrzeugheck unvermittelt Feuer gefangen und der sich ausbreitende Brand konnte durch den Mann nicht mehr eigenständig unter Kontrolle gebracht werden. Der entstandene Schaden an Fahrzeug und Gebäude beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.