Schwebende Engel und ein Flügelaltar: Kirche in Friedersdorf braucht eine andere Ausleuchtung

Friedersdorf/MZ - Stecker in die Steckdose, Schalter umlegen, Lampen ausrichten: Eckhard Baum hat Routine beim Ausleuchten des Altarraumes in der Friedersdorfer Engelkirche. Doch er hat auch ein Problem. „Der Altar gehört ins richtige Licht“, sagt der Vorsitzende des Kirchen-Förderkreises.

Wie strahlt ein 500 Jahre alter Schatz? Expertenmeinung gefragt

Ihn stört, dass der Altar - neben dem schwebenden und namensgebenden Engel der wohl größte Schatz des Gotteshauses - auf so einfache Weise angestrahlt wird. Billige Stehlampen vom Discounter auf der einen, der 500 Jahre alte Flügelaltar auf der anderen Seite: Das geht nicht, das soll Geschichte sein. Zumal der Altar gerade erst von den Restauratorinnen Andrea Himpel und Linda Haselbach aus Halle einer aufwendigen Frischzellenkur unterzogen worden war und es jetzt möglich ist, alle drei Bildmotive zu zeigen. Da ist die über Jahre wegen der Anfälligkeit der Scharniere praktisch dauerpräsente Festtagsansicht mit allerhand Gold. Da gibt es die in natürlichen Farben gehaltene Sonntagsansicht, die Eckhard Baum besonders gefällt. Dazu kommt die eher düstere Seite zur Passionszeit.

Projekt braucht Geduld und jede Menge Geld

Alle haben ihre Reize. „Aber das muss auch richtig gesehen werden können“, meint Baum und hat mit den Mitstreitern im 32 Mitglieder starken Förderkreis der Engelkirche einen ehrgeizigen Plan gefasst. Mit Unterstützung eines auf Be- und Ausleuchtung spezialisierten Ingenieurbüros soll der Altarraum neues Licht bekommen. Es ist alles andere als ein einfaches Unterfangen. Denn auch der Denkmalschutz redet mit. Direktes und zu grelles Licht passt nach einer ersten Auskunft der Fachleute nicht zum Kirchenschatz. „Wir werden sehen und schon einmal fleißig Papier beschreiben“, erklärt Eckhard Baum. Das Licht bringt nicht nur Helligkeit in den Raum. Es kostet auch Geld. Doch die Zuversicht ist groß, dass der Altar Mitte des Jahres ganz anders als bisher erscheint. Vielleicht trifft das auch auf das Kirchenschiff zu. Wenn es um neues Licht geht, rücken nicht zuletzt die beiden großen Kronleuchter in den Mittelpunkt.

Zukunftsmusik, sagt Baum, der in Friedersdorf auch Organist ist und sich freut, dass „die Kirche ein zentraler Ort bei der 800-Jahr-Feier des Ortes wird“. Was genau zum Jubelfest des Dorfes passieren wird, ist allerdings noch offen und eine Aufgabe von Heimatverein und Organisationskomitee. Da wollen die Kirchenfreunde nicht vorpreschen. Was unter ihrer Regie ansteht, verraten sie allerdings schon.

Irish Folk, Orgelklang und Buchlesung: Die Engelkirche öffnet sich

Es wird wieder Kultur im Gotteshaus geben. Abhängig von der Corona-Lage soll es im April/Mai ein Frühlingskonzert geben. Für den 26. Juni haben die Friedersdorfer die Band Buckleys Chance gebucht. Irish Folk in der Kirche? „Kein Problem. Das passt“, sagt Eckhard Baum und kündigt einen Leckerbissen für Freunde der Orgelmusik an. Die Engelkirche beteiligt sich nach längerer Pause wieder am Rühlmannorgel-Festival. Ein Konzert soll es mit großer Wahrscheinlichkeit im August geben. Im Blick haben die Kirchenfreunde auch den Reformationstag. Der steht in Friedersdorf seit Jahren unter dem Motto „Bild-Buch-Musik“. Eine Lesung soll es geben - mit Antje Penk und einem spannenden historischen Kriminalfall. So der Plan. Dass noch mehr passieren könnte, wollen Eckhard Baum und Co. nicht ausschließen. „Aber wir sind wegen Corona noch etwas vorsichtig.“