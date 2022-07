Schutz gefährdeter Menschen - Kommunen im Altkreis Bitterfeld haben keine Pläne gegen die Hitze

Wer kann, rettet sich bei extremer Hitze in den Schatten und legt die Beine hoch. Doch Verwaltungen scheinen das Problem zu verschlafen.

Bitterfeld/MZ - Die Klimakrise stellt die Menschen in nahezu allen Bereichen des Lebens vor neue, große Herausforderungen - das haben die vergangenen Tage mit Rekordhitze von über 35 Grad deutlich gezeigt. Wer konnte, blieb daheim, arbeitete in klimatisierten Räumen oder sprang in die Goitzsche.