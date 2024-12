Spannende Einblicke in den Schulalltag

Wolfen/MZ. - Vor einigen Tagen öffnete das Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen seine Türen für interessierte Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen und deren Familien. Ziel des Tages war es, einen grundlegenden Einblick in den Schulalltag zu geben und den Übergang zur weiterführenden Schule so greifbar, wie möglich zu machen.