Wolfen/MZ. - Seit Freitagmittag wird die 13-jährige Manuela Lara Sophie Steinring aus Wolfen vermisst. Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilt, nahm sie noch am Schulunterricht in der Sekundarschule Wolfen-Nord teil, kehrte anschließend jedoch nicht nach Hause zurück.

Die Gesuchte ist etwa 160 Zentimeter groß, von normaler Statur, hat schulterlange braune Haare. Sie trägt eine weiße Jacke mit Fischgräten auf dem Rücken, eine schwarze Hose und weiß-pinke Schuhe.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort sollten an das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter der Tel. 03493/301-0 oder per E-Mail an [email protected] sowie an jede weitere Dienststelle gerichtet werden.