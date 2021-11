Schrenzer Grün für Zörbig - Weihnachtsbaum auf Markt wird bald geschmückt

Zörbig/MZ/UR - „Ein sehr schönes Exemplar, oder?“ Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert (CDU) verbarg am Freitagvormittag seine Freude nicht. Da hatten Mitarbeiter des kommunalen Bauhofs zusammen mit Fachleuten einer Spedition gerade ihre Arbeit beendet und den Weihnachtsbaum auf dem Zörbiger Marktplatz aufgestellt.

Die stattliche Tanne stammt in diesem Jahr aus dem Ortsteil Schrenz. In Zörbig soll sie bis ins neue Jahr hinein Freude bereiten. „Geschmückt wird aber erst in der nächsten Woche, nach dem Totensonntag“, erklärt Matthias Egert und kündigt an, dass es neben Lichterketten am Baum auch hölzerne Märchenfiguren rundherum geben wird.

Bunt soll der Weihnachtsbaum aber nicht zuletzt durch die Zörbiger selbst werden. Die jüngsten Einwohner der Stadt waren vor Wochen schon aufgerufen worden, selbst gebastelten Schmuck im Rathaus abzuliefern. „Die Kinder waren fleißig“, schätzt der Bürgermeister ein und spricht von allerhand Sternen, kleinen Paketen, Kugeln. „Wir haben jetzt eine Hebebühne bestellt und können den Baum schmücken.“ Dekomaterial kann auch dieser Tage noch im Rathaus abgegeben werden.