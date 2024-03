Schuppen war schon aufgebrochen Schreck am Morgen in Holzweißig - Mann überrascht Einbrecher auf dem eigenen Grundstück

Der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Bitterfelder Straße in Holzweißig staunte nicht schlecht, als er am Mittwochgegen 6 Uhr aus dem Fenster sah.