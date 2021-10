„Schockanruf“ am Muldestausee - Betrüger wollen mehrere tausend Euro von 84-Jährigem

Muldestausee/MZ - - Mit einem sogenannten „Schockanruf“ hat am Dienstag eine Betrügerin versucht, in der Gemeinde Muldestausee an Geld zu kommen. Wie die Polizei berichtete, erhielt ein 84-Jähriger gegen 14 Uhr einen Anruf von einer vermeintlichen Polizeibeamtin aus Leipzig. Diese schilderte dem Senior, dass seine Tochter in einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verwickelt sei und sie nur gegen eine Zahlung von einem Bargeldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich straffrei „davon kommen“ werde. Der ältere Herr reagierte resolut, wies die Anruferin in ihre Schranken und legte auf.

Derartige Schockanrufe sind bei Betrügern immer wieder eine beliebte Masche, um leicht an Geld zu kommen. Die Polizei rät in diesen Fällen, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Unbekannten Personen gegenüber sollten keine Angaben zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen gemacht werden. Geldforderungen sollte man nicht nachkommen. Es ist empfehlenswert, mit Familienangehörigen oder anderen nahestehenden Person über die Sachlage zu sprechen und in jedem Fall die nächste Polizeidienststelle zu kontaktieren.