Vandalen hausen auf Spielplatz in Reuden Schock am frühen Morgen - Spielgeräte am Teich sind beschmiert

Unbekannte haben auf dem Spielplatz in Reuden Schaden angerichtet. Auf Federtieren, Rutsche, Nestschaukel und Mini-Karussell prangen Graffiti und Farbschmierereien. Was der Bürgerverein dagegen unternehmen will.