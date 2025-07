Bitterfeld/MZ. - Ein vierjähriges Mädchen ist am Freitagnachmittag auf der Fahrt von Bitterfeld nach Halle alleine in einem Zug geblieben. Eine Zugbegleiterin in der S-Bahn, die zum Hauptbahnhof Halle untwerwegs war, entdeckte das allein reisende Kind und alarmierte daraufhin das Revier der Bundespolizei in Halle. Wie konnte das passieren?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.