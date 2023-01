Schnelles Ende für Weihnachtsbäume - Nicht nur in Holzweißig wird groß gefeiert

Feuerwehr- und Heimatvereine hatten in vielen Orten eingeladen, um am Lagerfeuer wieder einmal gemütlich beisammen zu sein. In Holzweißig blicken die Veranstalter auf ein großes Jubiläum voraus.

So wie Holzweißig auf dem Waldparkplatz haben an diesem Wochenende auch in vielen anderen Orten Weihnachtsbäume gebrannt.

Holzweißig/MZ - Ob das Verbrennen von Weihnachtsbäumen eine ökologisch gute Sache ist, muss jeder für sich entscheiden. Für die Vereine im Altkreis und vor allem für die Besucher der traditionellen Weihnachtsbaumverbrennungen ist es jedenfalls eine runde Angelegenheit. Man kommt wieder einmal zusammen, isst und trinkt und auch das Tanzbein konnte geschwungen werden. So wie in Holzweißig war es in vielen Orten, an denen sich die Gäste am Feuer erwärmen und unterhalten konnten.