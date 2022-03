Schnelle Hilfe mit 200 PS: DLRG Wolfen hat ein neues Rettungsboot erhalten

Bitterfeld/MZ - So haben sie es sich vorgestellt und so steht es nun dienstbereit zur Verfügung: Das neue Boot der Ortsgruppe Wolfen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) ist schnell und nicht nur auf den Gewässern der Region einsatzbereit. „Wenn wir gerufen werden, fahren wir überall hin“, sagt René Krillwitz vom Vorstand der Bitterfeld-Wolfener Ortsgruppe.

Auf dem Gelände der Leitstelle in Bitterfeld wurde da Boot in der vorigen Woche dem Landrat und anderen Interessierten vorgestellt. Dabei lobte Einsatzleiter Tobias Richter die Perfektion der Rostocker Firma Nordland Hansa und sagt: „Die Leute haben an alle Kleinigkeiten gedacht, so dass im Einsatzfall eigentlich nicht schiefe gehen kann.“

„Wir können im Bedarfsfall bis zu zwölf Personen oder 1,8 Tonnen zuladen“

Dabei nennt er zum Beispiel neben den beiden 100-PS-Motoren auch die doppelt ausgelegte Elektrik, eine hydraulische Bugklappe zur Rettung von Menschen oder den Einsatz von Tauchern. „Wir können im Bedarfsfall bis zu zwölf Personen oder 1,8 Tonnen zuladen“, erklärt Richter. Alle an Deck verbauten Kisten und Behälter könnten sehr schnell ab- und auch wieder angebaut werden. Und mit 200 PS schaffe man schon mal 67 Stundenkilometer.

Dabei brauche aber niemand Angst zu haben, dass das 7,45 Meter lange Boot in Schieflage gerate. Durch die Katamaranbauweise liege es bei hohen Geschwindigkeiten wie ein Brett auf dem Wasser. „Da wir die Motoren ja einfahren müssen, habe wir es schon mal ausgiebig getestet“, sagt Richter. Auch müsse man sich mit den Bedienelementen, dem Echolot sowie den anderen technischen Raffinesse beschäftigen.

Was jetzt noch fehle sei ein Name für die Neuanschaffung

„Die Beschaffung des rund 100.000 Euro teuren Bootes hat sehr gut geklappt“, sagt René Krillwitz. 80 Prozent der Anschaffungskosten habe das Land gefördert, der Rest komme aus dem eigenen Haushalt. „Durch die Mithilfe bei der Bewältigung der Corona-Krise habe man Geld in die Kasse bekommen, um die Finanzierung zu stemmen“, so der Vorstand. Das habe allen sehr geholfen und den Kauf möglich gemacht. „Vor zwei Jahren haben wir uns ein Boot in Rostock angesehen. Bestellt wurde es im September 2021 und nun steht es hier“, freut sich der Einsatzleiter. Mit diesem Gefährt könne man im Bedarfsfall auch die beiden Fahrgastschiffe auf der Goitzsche abschleppen, ergänzt Krillwitz.

Was jetzt noch fehle sei ein Name für die Neuanschaffung, sind sich die Mitglieder einig. Einigkeit herrsche aber auch darüber, dass Ehrenpräsident Klaus-Ari Gatter ein Wörtchen mitzureden habe. „Er wird uns sicher bald mit einem Namen überraschen“, meint Krillwitz.

Landrat Andy Graber sagte bei der Besichtigung der Neuanschaffung allen Beteiligten Dank. „Mit diesem Boot können wir eine Lücke in der Wasserrettung schließen. Das Hochwasser 2002 hat uns mit den damaligen Mitteln unsere Grenzen aufgezeigt“, so der Landrat. „Und das soll und darf auf keinen Fall wieder in irgend einer Situation passieren.“