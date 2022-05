Schmelztiegel der Kulturen: Freizeitanlage an der Goitzsche in Pouch ist eröffnet

Das Areal am Wasser bietet eine Skaterbahn, einen Cross-Fitnessparcours und reichlich Platz zum Chillen. Was nach einem Angebot allein für den Nachwuchs aussieht, entpuppt sich als Hotspot für alle Generationen.

Pouch/MZ - Seniorensportlerin Ursula Szabo stemmt Gewichte. Die elfjährige Abigail Kaiser versucht sich an der Kletterstange. Ein paar Meter weiter hüpft Malik Schmidt auf dem Naturtrampolin. Auf der Skaterbahn sind sie von der Rolle. Die Freizeitanlage am Poucher Ufer des Goitzschesees ist offiziell in Betrieb.