Schlimmeres verhindert - Feuerwehreinsatz in Wohnung in Wolfen-Nord

Wolfen - „Küchenbrand Dessauer Allee“ hieß die Meldung, welche die Kameraden der Feuerwehr aus Wolfen-Nord und der Altstadt am 15. Juni um 9.59 Uhr alarmierte.

Aufmerksame Bürger hatten bemerkt, dass aus der Parterrewohnung der Hausnummer 26 Rauch drang und die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort konnten die Kameraden durch das geöffnete Küchenfenster einsteigen und den Brand löschen.

Der Mieter war zu dem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Als Grund für die Flammen nennt die Feuerwehr eine angebrannte hölzerne Herdabdeckplatte, die schnell gelöscht werden konnte. Ohne die Aufmerksamkeit der Anwohner hätte sich der im Entstehen begriffene Brand schnell zu einer Katastrophe entwickeln können. Es sei sehr gut gewesen, dass man so schnell informiert wurde, so die Feuerwehr. (mz/mm)