90 Jahre sind seit der Gründung der Feuerwehr in Burgkemnitz vergangen. Mit einem großen Fest wurde der Tag gefeiert. Ein Gruppenfoto mit dem Bürgermeister (r.) darf nicht fehlen,

Burgkemnitz/MZ - Auf die Kinder- und Jugendfeuerwehren der Gemeinde Muldestausee ist Verlass. Auch wenn sie noch nicht zum Einsatz fahren, haben sie am Samstag gezeigt, was in ihnen steckt. Bei einem Wettkampf anlässlich des 90. Gründungstages der Freiwilligen Feuerwehr Burgkemnitz der Jüngsten stellten sie unter Beweis, dass auch Kinder etwas leisten können.