Schlaitz/MZ. - Sie sind der Renner zu Silvester: die kleinen Töpfchen mit dem Glücksklee. Fast in jedem Supermarkt sind sie zu haben. Oft noch mit Schweinchen oder Schornsteinfeger dekoriert, damit man das Glück auch wirklich sicher nach Hause und ins neue Jahr bringt. Denn das steckt ja bekanntlich in dem vierblättrigen Grün. „Doch das ist ein Irrtum“, verrät Gabi Schumann. Die Chefin des Kräuterhofs „Gabis Sommerwiese“ in Schlaitz weiß, dass das Geheimnis des Glücksklees verborgen in der Erde liegt.