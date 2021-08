Schlagercocktail am Goitzschestrand - Anna-Carina Woitschack stellt neue CD vor

Bitterfeld/MZ - Vor zehn Jahren nahm die Karriere von Anna-Carina Woitschack in der Gaststätte „Seensucht“ ihren Anfang. Hier hatte sie nach „DSDS“ ihren ersten großen Aufritt in der Heimat. Zwischenzeitlich stattet sie dem Restaurant am Goitzschestrand mehrere Besuche ab. Nun ist sie erneut live zu erleben. Gemeinsam mit Stefan Mross, mit dem sie seit Juni 2020 verheiratet ist, stellt Woitschack am 26. August ab 19 Uhr in einer Schlager-Cocktail-Party ihre neue CD „Träumer“ vor. Zwei Tage vorher wird sie am 24. August ab 16 Uhr auf dem Marktplatz in Dessau bei einen Kurzauftritt zu sehen sein.

Für Bitterfeld hat sich die 29-Jährige gemeinsam mit Ehemann Stefan Mross allerdings etwas mehr vorgenommen. „Wir wollen in einem etwa anderthalbstündigen Konzert alte, aber vor allem auch neue Lieder spielen und die Gäste unterhalten“, sagt die Sängerin. Dabei spiele die am 20. August erscheinende CD eine wichtige Rolle. Den Gästen empfiehlt die Sängerin, sich schon im Vorfeld einen aktuellen Coronatest zu beschaffen sowie Karten für das Event zu reservieren. Der Eintritt zu den Veranstaltungen in Dessau und Bitterfeld ist frei.