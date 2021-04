Schlafender legt Zugverkehr zwischen Bitterfeld und Halle lahm

Bitterfeld- Ein schlafender Mann hat am Sonntagmorgen den Zugverkehr auf der Bahnstrecke Halle-Bitterfeld für rund eine Stunde lahmgelegt. Er wählte seinen Schlafplatz direkt am Gleis und kann von Glück reden, dass er diese Rastpause überlebt hat.

Die Notfall-Leitstelle der Bahn meldete der Bundespolizei in Halle gegen 6.22 Uhr, dass sich eine schlafende Person unmittelbar neben den Gleisen der Bahnstrecke in Höhe Hohenthurm aufhalte. Daraufhin wurde die Strecke sofort gesperrt. Offenbar hatte der Lokführer eines vorbeifahrenden Zuges den Mann entdeckt und Alarm gegeben.

Beamte der Bundespolizei begaben sich zu dieser Stelle und fanden einen Mann, der in einem Schlafsack auf einem Kabelschacht lag. Er schlief tief und fest. „Es handelte sich um einen 26-jährigen Staatenlosen, der in Damaskus geboren wurde“, sagte eine Sprecherin der Bundespolizeiinspektion. In Deutschland hat der Mann keinen festen Wohnsitz. Nach seinen Aussagen war er auf dem Weg nach Merseburg. Die Strecke wollte er offenbar zu Fuß zurücklegen.

Erfahrungsgemäß orientieren sich solche „Wanderer“ häufig an den Schienen. Da er lediglich 16 Cent mit sich führte, konnte er sich keinen Fahrschein kaufen. Laut Polizei soll der Mann in der Vergangenheit bereits als Schwarzfahrer erwischt worden sein.

Vielleicht hatte er auch dieses Mal einen Zug verlassen müssen. Ungeklärt ist, wo der Mann seinen ungewöhnlichen Fußmarsch gestartet hatte und wie lange er an den Gleisen schlief, bevor er zufällig entdeckt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-Jährige eindringlich über die Gefahren belehrt, in die er sich mit seinem unverantwortlichen Handeln begeben hatte. Zudem wurde er von den Beamten aus dem Gefahrenbereich verwiesen. Wegen der begangenen Ordnungswidrigkeit muss der Mann nun mit einer Strafe von 25 Euro rechnen.

Nach rund einer Stunde konnte die Bahnstrecke um 7.17 Uhr wieder frei gegeben werden. „Der 26-Jährige hatte großes Glück, dass ihm sein Schlafplatz nicht zum Verhängnis wurde“, betonte die Polizeisprecherin. Der Aufenthalt nahe der Bahnanlagen sei sehr gefährlich. Von vorbeifahrenden Zügen gehe eine enorme Sogwirkung aus, die zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann. (mz/Frank Czerwonn)