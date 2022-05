Schizophrener Messer-Angreifer aus Wolfener Kaufhalle muss in die Psychiatrie

Das Landgericht in Dessau.

Dessau/Wolfen/MZ - Das Landgericht Dessau hat am Freitag einen schwer schizophrenen Wolfener in die Psychiatrie geschickt. Der Mann hatte im vergangenen Jahr eine Verkäuferin mehrfach in den Rücken gestochen. Das dabei als Waffe genutzte Obstmesser hatte er zuvor den Regalen des Supermarkts entnommen.