Scheiben an Bitterfelder Aldi zerstört - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Abplatzungen an der Aldi-Tür in der Mühlstraße

Bitterfeld/MZ - -Viele Aldi-Kunden in der Bitterfelder Mühlstraße stutzen derzeit, wenn sie den Markt betreten. Denn die Folgen der Randale-Aktion vom letzten Wochenende sind noch immer deutlich sichtbar. An den Eingangstüren aus Glas sind drei Abplatzungen zu erkennen. Insbesondere hat es die linke Schiebetür erwischt, da an dieser das Ergebnis einer besonders starken Krafteinwirkung zurückgeblieben ist.