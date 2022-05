Scheibe von Transporter in Sandersdorf eingeschlagen: Diebe entwenden Werkzeuge

Bei zwei Fahrzeugen wurden in Sandersdorf die Scheiben beschädigt.

Sandersdorf/MZ - In Sandersdorf sind in der Nacht von Freitag auf Sonnabend zwei Autos angegriffen worden. Laut Polizeibericht ist von einem Pkw Kia, der in der Ernst-Borsbach-Straße abgestellt war, eine Scheibe beschädigt worden. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug jedoch nichts.

Bei einem Kleintransporter der Marke VW wurde ebenfalls eine Scheibe beschädigt, hier haben der oder die Diebe zudem Werkzeuge aus dem Inneren des Fahrzeugs mitgehen lassen. Der Transporter stand zum Tatzeitpunkt in der Zörbiger Straße. Über die Schadenshöhe hat die Polizei noch keine Angaben machen können.