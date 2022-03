Scheibe eingeschlagen und nichts gefunden? Diebe lassen in Wolfen Autobatterie mitgehen

Wolfen/MZ - Einen etwas ungewöhnlichen Einbruch in ein Auto hat die Polizei in Wolfen registriert. Demzufolge hatte eine 56-jährige Nutzerin ihren VW am Montag gegen 20 Uhr ordnungsgemäß verschlossen in der Bachstraße abgestellt.

Als sie ihr Fahrzeug am Dienstag gegen 8 Uhr wieder nutzen wollte, musste sie feststellen, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen war und sämtliche Ablagefächer im Innenraum geöffnet und durchsucht worden waren. Da die Diebe scheinbar nicht fündig geworden sind, öffneten sie den Motorraum und entwendeten die Fahrzeugbatterie. Der Eigentümerin ist ein Schaden in Höhe von ungefähr 600 Euro entstanden.