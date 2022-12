In der gesamten Ortslage Pouch muss am Montag, 19. Dezember, ab etwa 8 Uhr das Wasser abgestellt werden. Das müssen Anwohner wissen.

Pouch/MZ - In der gesamten Ortslage Pouch muss am Montag, 19. Dezember, ab etwa 8 Uhr das Wasser abgestellt werden. Grund ist ein Rohrbruch in der Poucher Hauptstraße, Höhe Neuwerk, wie die Midewa informiert.