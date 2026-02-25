Brehnaer Orchester „Sax und Fun“ steht bei Heinos Tour-Finale in Leuna und Wolfen gemeinsam mit dem 87-Jährigen zur Nationalhymne auf der Bühne. Was das für das Orchester bedeutet.

Wolfen/MZ. - Wenn am 27. Februar um 18 Uhr im Kulturhaus in Leuna und am 7. März um 18 Uhr im Kulturhaus Wolfen die Scheinwerfer angehen, rückt neben einem bundesweit bekannten Künstler auch ein Ensemble aus der Region in den Mittelpunkt.