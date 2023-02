Nach Paris verkörpert Bastian Thomas Kohl an der Mailänder Scala dieselbe Rolle aus Strauss’ Oper „Salome“. Und doch ist diesmal alles anders. Und wer saß zur Premiere in der Königsloge?

Aufführung in der prachtvollen Kulisse der Scala: In „Salome“ singt Bastian Thomas Kohl die größte Bass-Rolle der Strauss-Oper - den 2. Soldaten.

Mailand/Wolfen/MZ - Auf großer Bühne im grellen Scheinwerferlicht zu Abend zu speisen – das dürfte vielen schwer fallen. Wolfens Opernsänger Bastian Thomas Kohl darf keine Probleme haben, beim Essen von 1.800 Augenpaaren beobachtet zu werden, noch dazu in der berühmten Mailänder Scala. Denn das Bankett mit echten Speisen ist Teil der Inszenierung von Richard Strauss’ Oper „Salome“. Und wie schon Ende vergangenen Jahres in der Pariser Opera Bastille spielt er an der Scala die Rolle des 2. Soldaten. Diese Bass-Partie scheint wie für Kohl gemacht. Und trotzdem ist alles anders als in Paris.