Stillstand wegen Wartungsarbeiten Sandersdorfer Progroup-Papierfabrik nimmt Betrieb wieder auf – Geruchsproblem in Thalheim bleibt Thema bei Gesprächen

Nach 25 Tagen Stillstand läuft die Papierproduktion in Sandersdorf an, damit begannen auch die Geruchsbelästigungen in Thalheim wieder. Wie es nun weiter gehen soll.