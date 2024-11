Stillstand wegen Wartungsarbeiten Sandersdorfer Progroup-Papierfabrik nimmt Betrieb wieder auf - Geruchsproblem in Thalheim bleibt Thema

Nach 25 Tagen Stillstand läuft die Papierproduktion in Sandersdorf an, damit begannen auch die Geruchsbelästigungen in Thalheim wieder. Wie es nun weiter gehen soll.