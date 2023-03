Sandersdorf/MZ - Was lange währt, wird endlich gut? Nach langen Verhandlungen und Debatten im Stadtrat von Sandersdorf-Brehna konnte der Mehrgenerationentreff am Ring der Chemiearbeiter in Sandersdorf am 1. Februar feierlich eröffnet werden. Nun sind seitdem einige Wochen vergangen und die ersten Veranstaltungen haben bereits stattgefunden, darunter am Samstag der Frühjahrsputz im Stadtgebiet und am gestrigen Montag eine Informationsveranstaltung zum Tag der Kriminalitätsopfer.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.