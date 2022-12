Sandersdorf/MZ - Pflegeplätze fehlen an allen Ecken und Enden. Auch in Sandersdorf, wo sich zwar 2007 die Senioreneinrichtung Gisander in der ehemaligen Schule mit demselben Namen niedergelassen hat. Und sich vergrößern will, wie das Unternehmen bereits 2019 angekündigt hat. Nur wenige Wochen nach dem 15-jährigen Bestehen soll dieses Vorhaben nun starten. Was genau entsteht, hat die Einrichtungs- und Unternehmensleitung erstmals erläutert.