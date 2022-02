Sandersdorf-Brehnas Stadtrat stimmt mit großer Mehrheit für eigenes Mehrgenerationenhaus

Brehna/MZ - Sandersdorf-Brehna soll ein Mehrgenerationenhaus bekommen. Der Stadtrat hat auf seiner Sitzung am 9. Februar beschlossen, dass die Stadt das aktuell im Bau befindliche Gebäude am Ring der Chemiearbeiter in Sandersdorf anmieten und betreiben soll. Das Abstimmungsergebnis war sehr deutlich dafür, es gab lediglich eine Enthaltung. Im Vorfeld hatten sich bereits der Bau-, der Sozial- sowie der Haupt- und Finanzausschuss damit befasst, auch diese drei Gremien sprachen sich einstimmig dafür aus.

Mit dem Beschluss des Stadtrates wird Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) beauftragt, den Mietvertrag für das Gebäude mit der Wohnungsgesellschaft Neubi zu verhandeln. Diesen soll sie dem Stadtrat in dessen nächster Sitzung vorlegen.

Vor Fertigstellung und Schlüsselübergabe des Mehrgenerationenhauses, die für den Sommer geplant ist, sind noch ein paar Fragen offen, wie am Mittwochabend auch deutlich wurde. So wollte ein Einwohner wissen, ob die Parkplatzsituation am Mehrgenerationenhaus, das sich in einem Wohngebiet befindet, ausreichend sein wird. Steffi Syska versprach, sich dem Thema zu widmen. „Daran soll es am Ende nicht scheitern“, sagte die Bürgermeisterin.

In Zukunft soll das knapp 340 Quadratmeter zählende Mehrgenerationenhaus „ein Ort der Begegnung“ sein, wie Steffi Syska es formuliert. Herzstück der Anlage und zentraler Treffpunkt soll ein Café werden, das die Stadt jedoch nicht mit finanziellem Gewinn im Blick betreiben werde, wie die Bürgermeisterin klarstellt. Einwohnerzusammenkünfte wie Seniorentreffs könnten das Café ebenso nutzen wie Vereine, die dort Veranstaltungen ausrichten.