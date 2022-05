Sandersdorf-Brehnas Bürgermeisterin sagt Kindereinrichtungen „Danke“

Steffi Syska (4.v.l.) sagt einfach mal Dankeschön auch in der Zscherndorfer Kita.

Sandersdorf/MZ - Tee und Obst - gesund und frisch - die Kombination kommt gerade recht in den Kindereinrichtungen der Stadt Sandersdorf-Brehna. Steffi Syska hatte die schmackhaften Geschenke im Gepäck, um einmal Danke zu sagen. Und es sollte am Tag der Betreuung eine Punktlandung werden.

Die Bürgermeisterin von Sandersdorf-Brehna (parteilos) überraschte bereits in den Morgenstunden im Pfingstanger in Sandersdorf die Kinder und das Betreuerteam um Chefin Peggy Rutsch. Die ließen es sich zum Wochenstart nicht nehmen, den Besuchern ihre Einrichtung zu zeigen.

Und die staunten nicht schlecht über das zweite Zuhause des Sandersdorfer Nachwuchses. 74 Kinder werden hier von zwölf Erziehern betreut. Und es gibt noch Stefanie Mittelstädt. Die Holzweißigerin absolvierte in der Kindereinrichtung am Pfingstanger ihr so genanntes Anerkennungsjahr. Und anerkannt ist die 35-Jährige im wahrsten Sinn des Wortes.

„Sie ist kreativ, hat ein tolles Einfühlungsvermögen, ein Gespür für Kinder und liebt das, was sie tut“, erzählt Mentorin Kathrin Prusak. Die kann sich ein Urteil erlauben, schließlich ist sie schon seit vielen Jahren in diesem „wunderbaren Beruf“ tätig. „Wir sind sehr froh, dass wir sie haben“, findet auch Kollegin Manuela Richter.

Beide hoffen nun, dass Stefanie Mittelstädt im Pfingstanger bleibt und einen guten Start ins Berufsleben hat. „Ich freue mich darauf“, betont die junge Frau. Denn schließlich ist es auch „mein Traumberuf“.