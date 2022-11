„Bin gut angekommen“: Sandersdorf-Brehnas Bürgermeisterin Steffi Syska ist ein Jahr im Amt

Am 17. November 2021 bezog Steffi Syska ihr Büro im Rathaus von Sandersdorf-Brehna. Seitdem ist ein Jahr vergangen. Wie die Bürgermeisterin zurückblickt und welche Pläne sie für die nächsten Jahre hat.

Ihre Liste an Themen ist lang: Steffi Syska hat noch viel vor.

Sandersdorf/MZ - Am 17. November 2021 bezog die aktuell einzige hauptamtliche Bürgermeisterin im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ihr Büro im Sandersdorfer Rathaus, nachdem sie sich wenige Wochen zuvor in der Stichwahl überraschenderweise gegen den CDU-Platzhirsch Uwe Schulze durchgesetzt hatte. Am Donnerstag, dem 17. November 2022, war Steffi Syska (parteilos) nun ein Jahr im Amt – ein guter Anlass, um ein Zwischenfazit zu ziehen und auf die kommenden Jahre zu blicken.