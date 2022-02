Sandersdorf-Brehna veröffentlich Broschüre für neue Einwohner

Sandersdorf/MZ/RMA - „Familienfreundlich und wirtschaftsstark“ - das Stadtmotto von Sandersdorf-Brehna enthält zwei Gründe, die jährlich etwa 700 Menschen dazu bewegen, in die 14.000-Seelen-Stadt zu ziehen. Für diese Neuzugezogenen und alle Interessierten gibt es nun eine neue Info-Broschüre.

Auf 39 Seiten informiert diese über die Ortschaften und die Geschichte der Stadt. Zu jeder Ortschaft ist ein Ausflugstipp angefügt, so können Leserinnen und Leser zum Beispiel mehr über das Badewannenrennen zum Glebitzscher Heimatfest oder die Ramsiner Kirche erfahren.

Die Kindertagesstätten sind ebenso beschrieben wie Horte, Schulen und der Jugendclub. Auf einer Karte sind die Spielplätze im Stadtgebiet zu finden. Wer sich beteiligen möchte, findet alles Wichtige in der neuen Broschüre: Ob im Jugendbeirat für die jüngeren oder in vielfältigen Angeboten für die älteren Einwohner. Freizeitmöglichkeiten, die Freiwillige Feuerwehr, Vereine und Bibliotheken werden in der mit vielen Luftaufnahmen bebilderten Broschüre ebenso vorgestellt wie Einkaufsmöglichkeiten.

„Ich hoffe, mit der neuen Bürgerbroschüre den Zuzüglern die vielen unterschiedlichen und interessanten Facetten unserer Stadt aufzuzeigen und auch unserer Bürgerschaft das ein oder andere Überraschende nahezubringen“, sagt Stadtsprecherin Stefanie Rückauf, die Redaktion, Layout und Satz übernommen hatte. Neuzugezogene erhalten das Heft bei der Anmeldung.

Wer sich ein Exemplar abholen möchte, kann sich bei Stefanie Rückauf unter Tel.: 03493/8 01 24 melden.