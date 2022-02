Sandersdorf-Brehna: Mehrgenerationenhaus soll ab Sommer Treffpunkt für alle werden

Mehrgenerationenhaus in Sandersdorf nimmt Gestalt an, Ausschüsse sprechen sich für das Projekt aus. Was am Ring der Chemiearbeiter geplant ist.

Es nimmt Gestalt an: Noch ist das künftige Mehrgenerationenhaus am Ring der Chemiearbeiter eine Baustelle. Im Juni soll es fertig sein.

Sandersdorf/MZ - Am Ring der Chemiearbeiter in Sandersdorf tut sich was: Hier wird fleißig gebaut, denn Sandersdorf-Brehna soll ein Mehrgenerationenhaus bekommen. Es werde „Dreh- und Angelpunkt des sozialen Kontaktes“ sein, sagte Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) bei der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwochabend. Der sprach sich nach kurzer Beratung einstimmig dafür aus, dass die Stadt das Mehrgenerationenhaus anmieten und in Eigeninitiative betreiben soll.