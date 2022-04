Sandersdorf-Brehna macht Weg für Stakendorfer Industrieareal frei - Das ist geplant

Sandersdorf/MZ - Der Stadtrat von Sandersdorf-Brehna hat mit Änderungen des Bebauungsplanes den Weg frei gemacht für die weitere Entwicklung des Industriegebietes am Stakendorfer Busch. Interesse der Stadt ist es, an diesem prosperierenden Standort einen ausgewogenen industriell-gewerblichen Branchenmix anzusiedeln, was mit der Papierfabrik, dem Batterie-Versuchsfeld FEV, dem Logistiker TMG bereits im Gange ist.