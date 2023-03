Sandersdorf-Brehna hat neuen Dienst. Wie er funktioniert und was sich die Stadtverwaltung wünscht.

Sandersdorf/MZ - Ob defekte Straßenlaternen oder Falschparker: Keine Verwaltung kann alle auftretenden Probleme in ihrem Zuständigkeitsbereich kennen. Aber man kann es ihr mitteilen. Und das ist jetzt auch wieder in Sandersdorf-Brehna möglich. Denn die Stadtverwaltung hat am Montag einen Bürgermelder auf der neuen Webseite der Stadt online gestellt. Nachdem die alte Webseite mit dem bisherigen Bürgermelder abgeschaltet wurde, ist die Zeit ohne Meldemöglichkeit im Internet damit vorüber.