Salegaster Chausee in Jeßnitz ist wieder frei - Freigabe der Brücke steht bevor

Jessnitz/MZ - Alle Autofahrer wird es freuen. Die Salegaster Chaussee sowie der erste Kreisverkehr in Jeßnitz sind seit Freitag wieder für den Verkehr freigegeben. Die offizielle Freigabe des zweiten Kreisels und der neuen Flutbrücke soll am 13. Oktober erfolgen.

Mit der Freigabe sei dieses Sanierungs- und Bauvorhaben, das mit 400.000 Euro zu Buche schlug, abgeschlossen. „Wir haben dann endlich wieder eine Verbindung von der Wolfener Stadtwerkekreuzung und Jeßnitz in Richtung Bitterfeld, welche die kilometerlange Umleitung nach sich gezogen hat.“ Auch die Zufahrt zum Jeßnitz-Center könne man wieder nutzen, ohne sich durch die Wolfener Straße zu quälen.

„Seit Mai dieses Jahres haben die Baufirmen an dem neuen Kreisverkehr und der Verbindungsstraße zwischen den beiden Kreiseln gebaut“, zieht der Raguhn-Jeßnitzer Bürgermeister Bernd Marbach eine erste Bilanz.

Das Rondell wurde völlig neu gestaltet und auch etwa 100 Meter der Straße vor dem Kreisel erneuert. Weiterhin habe man den Abschnitt der Straße bis zur Einfahrt zu den Stadtwerken erneuert, so Bürgermeister Marbach. Was jetzt noch anstehe, seien die Bauarbeiten Am Plan, die im Dezember dieses Jahres abgeschlossen werden sollen. „Dann ist erst einmal das Geld alle“, meint Marbach.

Das soll aber nicht heißen, dass es in Jeßnitz keine geplanten Baustellen mehr gibt. „Wenn es die finanzielle Situation möglich macht und Förderungen bereitstehen, wollen wir die Leopoldstraße bis zur Feuerwehr auch noch in Angriff nehmen“, sagt er. Doch das sei momentan noch Zukunftsmusik.