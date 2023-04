Im Park vor dem Rathaus in Holzweißig war der Start für die diesjährige Saison. Bis Ostern sollen 16 Springbrunnen in Bitterfeld-Wolfen in Betrieb sein. Der Dank geht an Akteure und Sponsoren.

„Wasser marsch“ hieß es am Dienstag nicht nur am Springbrunnen im Park vor dem Rathaus in Holzweißig, wo die Saison offiziell eröffnet wurde.

Holzweißig/MZ - Es sprudelt wieder in der Stadt: Am Dienstag sind die Springbrunnen in Bitterfeld-Wolfen in Betrieb gegangen. Die Saison gilt damit als eröffnet. Hier und da haben die Wasserspiele aber schon am Wochenende ihre Fontänen gezeigt. „Natürlich haben wir vorher einen Probelauf durchgeführt“, sagt Mario Schulze, Sachbereichsleiter Öffentliche Anlagen. Auch in Holzweißig.