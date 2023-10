Das Land möchte die Bürgerbeteiligung auch in der Region stärken. Was das neue Gremium leisten soll.

Strukturwandel in Mitteldeutschland

Bitterfeld/MZ - Sachsen-Anhalt will die Bürgerbeteiligung am Strukturwandel stärken und schafft dafür einen Bürgerbeirat. Dafür werden nun Freiwillige gesucht, wie es in einer Mitteilung heißt. „Die enge Beteiligung der Zivilgesellschaft ist ganz wesentlich für einen sozial gerechten und innovationsgetragenen Strukturwandel“, betont Staatsminister und Minister für Kultur Rainer Robra. „Wir suchen Menschen aus dem Revier, die ganz konkret mitgestalten wollen“.

20 Personen sollen den Bürgerbeirat bilden und die Regionen vertreten. Gesucht werden Interessierte aus allen Revierkommunen, jeden Geschlechts und aller Altersgruppen ab 16 Jahren. Robra: „Es sollten sich insbesondere auch Menschen angesprochen fühlen, die bisher noch nicht zivilgesellschaftlich engagiert sind.“

Der Bürgerbeirat soll sich vierteljährlich treffen und aktuelle Entwicklungen und Projekte im Mitteldeutschen Revier, die über die Kohle-Milliarden finanziert werden, diskutieren. Das zukünftige Gremium soll mehr leisten, als sich zur auszutauschen: Es kann Stellungnahmen, beispielsweise zu Landes- oder Bundesvorhaben, formulieren. Zwei Mitglieder werden zudem als Vertretung des Gremiums zugleich Mitglied im Revierausschuss, einem Zusammenschluss aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, sein und dort die Position der nicht-organisierten Zivilgesellschaft vertreten.

Der Beirat soll dabei alle Revierregionen und alle Altersgruppen widerspiegeln, wie es heißt. Die neuen Beiratsmitglieder, die entsprechend der Quotierung durch eine Zufallsauswahl bestimmt wurden, werden nach Abschluss des Verfahrens informiert.

Interessierte können sich per E-Mail oder telefonisch bis zum 1. November 2023 anmelden. Dazu wird eine E-Mail mit Angabe von Vorname, Nachname, Adresse, Geschlecht, Alter sowie Telefonnummer an [email protected] erbeten. Auch per Telefon ist eine Anmeldung unter 0151/41 3833 26 möglich.

Die Termine und Orte für die ersten beiden Sitzungen des Bürgerbeirats stehen bereits fest. Er trifft sich am Samstag, 25. November, von 10 bis 14 Uhr in Halle sowie ebenda am Samstag, 13. Januar 2024, von 10 bis 14 Uhr.

Informationen zum Bürgerbeirat auf einen Blick gibt es im Internet unter: https://strukturwandel.sachsen-anhalt.de/revier-gestalten/buergerbeirat