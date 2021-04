Sabine Jedziny ist seit zehn Jahren mit Sportkursen selbstständig

Immer in Action: Sabine Jedziny - wie man sie kennt.

Wolfen - Seit kurzem lacht Sabine Jedziny auch aus der Mattscheibe in jedem Wohnzimmer. Wenn man denn will. Auf Youtube treibt sie Sport und zeigt, wie Frau ins Schwitzen kommen kann. Apropos Frau. Sabine Jedziny ist die gute Seele des Wolfener Frauenzentrums, erzählt Leiterin Sandy Bieneck.

Durch Corona ist es stiller geworden in der Einrichtung. Die Sportgruppen fehlen, das Lachen, die Stimmung - irgendwie auch die Familie. Seit Monaten geht nichts. Das frustriert - auch Sabine Jedziny. Sie kann Kurse weder im Frauenzentrum noch im Quartierbüro Bitterfeld, nicht in der Volkshochschule Dessau oder bei der Awo in Bobbau geben.

Vor zehn Jahren hat sich Sabine Jedziny für den Schritt in die Selbstständigkeit entschieden

Seit sechs Monaten ist sie nun zu Hause. Daheim ist sie in Zschornewitz - im Nachbarlandkreis Wittenberg. „Da ist es auch nicht schlecht“, sagt sie. Aber die 59-Jährige wäre lieber bei ihren „Mädels“. Die vermisst sie sehr. Das beruhe auf Gegenseitigkeit. Vor zehn Jahren hat sich Sabine Jedziny für den Schritt in die Selbstständigkeit entschieden. Alles lief gut an. Sie hat ihr Hobby irgendwie zum Beruf gemacht. „Ich habe es nie bereut.“

Maschinenbauzeichnerin hat sie gelernt, sich zur Ingenieurin weiterqualifiziert. Sie wurde arbeitslos - schrieb Hunderte Bewerbungen. „Keine Chance, in dem gelernten Beruf wieder Fuß zu fassen.“ Dann begann das Umdenken. Sabine Jedziny hat jetzt immer Sportsachen dabei. Seit Monaten liegen die jetzt aber öfter zu Hause in Zschornewitz.

Sabine Jedziny vermisst nicht nur den gemeinsamen Sport

„Es ist für uns alle nicht einfach“, sagt sie. Gut, dass Sabine Jedziny vorgesorgt hat. „Ich bekomme derzeit Arbeitslosengeld.“ Die Finanzen sind die eine Seite der Medaille, die andere mache ihr mehr Sorgen. Viele Menschen, mit denen sie Sport treibt, sind einsam. Sie sehnen sich zurück, wollen endlich wieder loslegen, weiß Jedziny. Und können es eben nicht. Die aktive Frau hofft, dass es bald wärmer wird. Dann könnten die Sportkurse draußen stattfinden. „Wenn nicht wieder irgendetwas anderes beschlossen wird.“ Manchmal frage sie sich, warum die Fußball-Bundesliga spielen darf und andere eben nicht. „Komisch, oder?“

Sabine Jedziny vermisst nicht nur den gemeinsamen Sport. Da gehört mehr dazu. Viel mehr. Die Treffen sind freundschaftlich, herzlich, gar familiär. „Wir lachen viel.“ All das fehle und schon so lange. (mz/Sylvia Czajka)